Выпуск сжался при охлаждении

В ноябре 2025 года снижение производства в промышленности в годовом выражении составило 0,7%, сообщил Росстат. В добыче зафиксирован рост на 0,7%, а в обработке — сжатие на 1%. Совокупно в январе—ноябре 2025 года промышленность прибавила 0,8% к тому же периоду 2024 года. Среди добывающих отраслей годовой рост выпуска зафиксирован лишь в добыче металлических руд (2,1%), а среди обрабатывающих — в прочем транспорте и оборудовании (29,5%); лекарствах и медматериалах (15,6%); готовых металлических изделиях (13,9%); компьютерах, электронике и оптике (13%); табачных изделиях (5,3%); производстве текстиля (0,7%) и ремонте машин и оборудования (0,6%). С учетом сезонности и календарности, по оценке Росстата, выпуск в ноябре к октябрю сжался на 2,5% (в предыдущем месяце вырос на 3%, см. “Ъ” от 27 ноября), а в сравнении со среднемесячным значением 2022 года — вернулся к траектории около плюс 10%, на которой он неизменно находится с мая 2024 года (см. график).

Подводя итоги 2025 года, на основе конъюнктурных опросов промышленников аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН заключают: «В завершающемся 2025 году оптимизм сменился пессимизмом… Последнее (за 2025 год) значение нашего индекса (промышленного оптимизма.— “Ъ”) стало худшим со времен кризисного 2009 года. Заметим, что между 2009 и 2025 годами промышленным предприятиям удавалось избегать пессимистичных (отрицательных) оценок ситуации в среднем по году, даже в официально кризисном 2015 году».

Так, оценки объемов продаж (традиционно занижаются, отмечают в ИНП РАН) опустились в среднем по 2025 году до худших значений со времен 1998 года и оказались хуже изменений спроса в кризисные 2009 и 2015 годы. Но неудовлетворенность продажами выросла лишь до худших значений с 2010 года, не преодолев рекорд 2009 года (в 2024 году этот показатель находился вблизи исторического минимума всех 34 лет опросов). Минимальное среднегодовое значение составляло 27% лишь в 2007, 2021 и 2023 годах. «Промышленность, таким образом, с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение иссякло»,— отмечают авторы исследования. Планы производства опустились в 2025 году до 16-летнего минимума, почти повторив кризисный минимум 2009 года. «И в 2009 году, и в 2025 году этот показатель в среднем по году не уходил "в минус" — промышленность не готова была (не планировала? не хотела?) снижать выпуск»,— заключают в ИНП РАН.

Артем Чугунов