Индустрия скакнула в четвертый квартал

Индекс промышленного производства в октябре 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года составил 103,1%, сообщил Росстат. Годовые темпы роста подскочили со 100,3% в сентябре, 100,5% в августе и 100,7% в июле этого года. В январе—октябре 2025 года, по данным Росстата, выпуск был выше того же периода 2024 года на 1%. Причина главным образом в обработке, которая в годовом выражении нарастила выпуск на 4,5%, добыча — на 1,3%, энергетика — на 1,3%, а водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений сжались на 3,3%. Владимир Сальников из ЦМАКП поясняет, что основной вклад в промышленный рост традиционно дали сектора с доминирующим присутствием ОПК, немного добавили добыча и нефтепереработка. «Вот, собственно, и все содержание скачка»,— заключает он.

Разбирая итоги промпроизводства в сентябре, в ЦМАКП отмечали, что годовой индекс — «запаздывающий индикатор, отражающий итоги работы промышленности за последние 12 месяцев,— последовательно понижается, но пока остается в слабоположительной зоне». «В сентябре… динамика, за вычетом отраслей с доминирующим присутствием оборонных производств, оценивалась в минус 1,1%, а в гражданских отраслях обработки (и за вычетом нефтепереработки) — в минус 1,8%.

Между тем месяц к месяцу с учетом сезонности Росстат в октябре также фиксирует подскок — до плюс 3% с минус 0,9% в сентябре. В ЦМАКП, как и аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», такого рывка не видят. Так, последние в тех же терминах наблюдают октябрьский подскок в 2,2%: добыча выросла на 1,2%, а обработка — на 3,2%. В лидерах последней — готовые металлические изделия (плюс 26,5% октябрь к сентябрю с учетом сезонности) и прочий транспорт (плюс 19,7%), хотя вклад и других отраслей был положительным, отмечают авторы расчетов.

По данным на сентябрь, в ЦМАКП фиксировали, что «по данным Росстата, промышленность находится в пограничном состоянии между стагнацией и снижением». В среднем за месяц с учетом сезонности выпуск снижался на 1,5% в первом квартале, рос на 0,6% — во втором и снова снижался на 0,3% в третьем квартале 2025 года. В октябре 2025 года к среднемесячным показателям 2021 года промышленность без ОПК и нефтепереработки продолжала замедляться (см. график). По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в ноябре 2025 года деловая активность в секторе роста не удержала.

Артем Чугунов