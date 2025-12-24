Директора пансионата в Видном задержали по делу о массовом отравлении

Правоохранители задержали директора частного пансионата для пожилых людей «Долгожитель» в подмосковном городе Видное. Ей предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области. Следствие вскоре обратится в суд для ареста фигурантки.

По данным подмосковного управления прокуратуры, 18 декабря в учреждении жили 73 человека возрастом от 51 до 97 лет. Из них 44 госпитализировали в различной степени тяжести. По последней информации, шесть пенсионеров скончались. По предварительной информации, у пострадавших выявлены признаки шигеллеза.

О массовом отравлении в пансионате стало известно 19 декабря. Сообщалось, что сотрудники пансионата пытались сами вылечить постояльцев и вызвали врачей после того, как состояние пенсионеров ухудшилось. 20 декабря Видновский городской суд приостановил работу «Долгожителя» на 90 суток. В инстанции отметили, что владельца пансионата — ООО «Патронаж» — ранее признавали виновным по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Никита Черненко