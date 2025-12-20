Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 постояльца

Видновский городской суд Московской области приостановил работу частного пансионата для пожилых людей «Долгожитель» в подмосковном городе Видное. Он не будет работать 90 суток. Такое решение принято после случая массового отравления в учреждении 19 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Пострадали 54 человека в возрасте от 74 до 94 лет. Среди них 45 были госпитализированы, трое пациентов скончались. У всех диагностировали острую кишечную инфекцию. По данным суда, владельца пансионата – ООО «Патронаж» – признали виновным в административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, связанных с организацией питания.

Число пострадавших изначально достигало 30 человек. На момент ЧП в пансионате находились 73 человека. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивали руководство заведения и опрашивали постояльцев. По информации РЕН ТВ, сотрудники пансионата пытались вылечить постояльцев самостоятельно и вызвали врачей, когда их состояние ухудшилось.