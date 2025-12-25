Долговой рекой

Объем размещений гособлигаций на внутреннем рынке в 2025 году достиг исторического максимума — 7,2 трлн руб. По сравнению с предыдущим годом объем заимствований вырос в 1,7 раза. Рост обеспечили облигации с фиксированным купоном, спрос на которые резко вырос с началом цикла понижения ключевой ставки. В следующем году участники рынка ожидают доминирования этих ценных бумаг в предложениях Минфина, хотя не исключают размещения флоатеров для замещения двух погашаемых выпусков.

Последнее в 2025 году размещение гособлигаций прошло при низкой активности инвесторов. Суммарный спрос на двух аукционах ОФЗ с постоянным купоном составил 117,9 млрд руб., а объем размещения по номиналу — 85,28 млрд руб. Выручка от размещения составила 78,4 млрд руб., еще около 4,5 млрд руб. было выручено в ходе дополнительного размещения госбумаг после аукционов. С начала года министерство разместило рублевые ОФЗ на рекордные 6,98 трлн руб., что на 74% больше предыдущего максимума, установленного в 2024 году. С учетом размещения юаневых гособлигаций на 20 млрд CNY (около 219 млрд руб.) план заимствований на 2025 год, увеличенный в ноябре на 2 трлн руб.— до 7 трлн руб., был выполнен на 102,7% (7,18 трлн руб.).

При этом рост заимствований происходил за счет размещения облигаций с постоянным купоном, а не с переменным купоном (ОФЗ-ПК), как в 2024 году. В 2025 году состоялось размещение всего двух выпусков флоатеров на 1,6 трлн руб., в прошлом году — 2,4 трлн руб. Одновременно с этим почти в 3,5 раза выросла выручка от размещения ОФЗ-ПД (включая номинированные в юанях) — с 1,6 трлн до 5,58 трлн руб. Такая переориентация была продиктована не столько желанием министерства уменьшить долю ОФЗ-ПК в структуре долга, сколько рыночными предпочтениями на фоне ожидания перехода Банка России к более мягкой ДКП. «Во время цикла снижения ключевой ставки ОФЗ-ПД с фиксированным купоном становятся более привлекательными, особенно долгосрочные ОФЗ. За счет чувствительности к процентным ставкам их цена увеличивается, когда доходности снижаются, что дает более высокий совокупный доход»,— отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Корнилов.

Активными покупателями таких облигаций стали не только управляющие компании и небанковские финансовые организации, но и банки.

Согласно оценке “Ъ”, основанной на данных ЦБ, с января по ноябрь системно-значимые кредитные организации (СЗКО) купили ОФЗ в сумме на 3,4 трлн руб., что на четверть выше результата за весь 2024 год. Из этой суммы как минимум 2,2 трлн руб. было инвестировано в облигации с постоянным купоном. Более существенно вырос спрос на ОФЗ со стороны остальных банков и управляющих. По данным Банка России, прочие банки инвестировали в ОФЗ 1,2 трлн руб., портфельные менеджеры потратили 1,4 трлн руб., а объемы вложений выросли по сравнению с 2024 годом в два-три раза.

Согласно программе заимствований в рамках принятого бюджета на 2026 год, объем привлеченных средств составит 5,5 трлн руб., что на 21% меньше плана на 2025 года. Как отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак, из этих средств 1,44 трлн руб. пойдет на погашение ОФЗ, что на 6,1% больше, чем за текущий год. При этом 51% от объема погашения будет приходиться на ОФЗ-ПД, а 42% — на ОФЗ-ПК. «Для выполнения будущего плана Минфину еженедельно предстоит размещать ОФЗ на сумму около 135 млрд руб., что на 15% ниже уровня 2025 года»,— оценивает господин Ермак.

Структура предстоящих размещений по видам ценных бумаг не раскрывается. Но с учетом ожиданий по снижению ключевой ставки аналитики прогнозируют больший спрос на ОФЗ-ПД.

«По итогам 2026 года ожидаем снижения ключевой ставки до 12%, а доходности 10-летних ОФЗ — до 11–11,5% годовых. В результате длинные ОФЗ останутся одной из основных идей для инвестиций на следующий год»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Впрочем, аналитики не исключают того, что Минфин может предложить инвесторам и флоатеры. Начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов обращает внимание на сохраняющийся интерес к таким бумагам, так как они являются близким аналогом депозитов, на которых только у физлиц накоплено почти 45 трлн руб. Он не исключает, что часть этих средств может перейти во флоатеры. Еще одна причина размещения таких бумаг — это погашения ОФЗ-ПК в марте и декабре 2026 года (суммарно на 600 млрд руб.). «С учетом объема погашаемых выпусков и, вероятно, доминирующей доли банков среди держателей можно предположить о возможном размещении определенного объема ОФЗ-ПК и в 2026 году»,— отмечает господин Ермак.

Виталий Гайдаев