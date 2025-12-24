Власти Сочи не смогли оспорить штраф на 84 млн рублей за загрязнение реки Аше

Администрации Сочи не удалось добиться отмены решения о взыскании 83,9 млн руб. за загрязнение реки Аше. Как следует из материалов арбитражной картотеки, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление Арбитражного суда Краснодарского края, удовлетворившего иск Росприроднадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для обращения надзорного ведомства в суд стали результаты проверок, в ходе которых в пробах воды из реки Аше, впадающей в Черное море, было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Источником загрязнения, по данным Росприроднадзора, стали сбросы сточных вод из канализационных сетей.

Поскольку выявленные коммуникации оказались бесхозными, требование о возмещении ущерба было предъявлено муниципалитету. После отказа администрации города выплатить компенсацию в добровольном порядке дело было передано в суд, который обязал мэрию возместить причиненный вред в полном объеме.

В апелляции администрация Сочи настаивала на отсутствии доказательств принадлежности и эксплуатации спорных сетей, а также указывала на неопределенность круга организаций, осуществлявших сброс сточных вод. Суд эти доводы не принял, подтвердив законность ранее вынесенного решения.

Вячеслав Рыжков