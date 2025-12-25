Невообразимое тралалео бытия

Вместе с компанией Brand Analytics “Ъ” и приглашенные эксперты анализируют самые популярные мемы 2025-го и разбираются, почему именно эти сюжеты, слова и выражения стали максимально вирусными в социальных сетях в 2025 году.

Текст: Полина Мотызлевская

Brand Analytics составила рейтинг самых популярных мемов 2025 года на основании исследования соцсетей. На первых трех позициях в нем расположились мемы, построенные на принципах метаиронии и абсурдности: лидирует кот, говорящий слово «Окак», следом идут звонок от «Смерти в нищете» и нейросетевой мем из «итальянского брейнрота» «Тралалео Тралала» («брейнротом» называют низкокачественный, абсурдный и зачастую бессмысленный интернет-контент).

В процессе создания рейтинга эксперты Brand Analytics проанализировали более 90 млн публикаций в русскоязычных социальных медиа с 1 января по 30 ноября 2025 года. С помощью системы Brand Analytics и ИИ-системы «Тренд Детектор Исследования» эксперты компании выявили наиболее упоминаемые мемы и частоту их использования.

В топ вошли десять завирусившихся в сети картинок, видео и фраз.

1. «Окак» (7,97 млн упоминаний). Чаще всего этот мем встречается в виде картинки с изображением морды кота в черном капюшоне, а под ним — соответствующая подпись. Фраза выражает удивление, недоумение или саркастическую реакцию на абсурдные жизненные ситуации.

2. «Смерть в нищете»/ «Покой в роскоши» (207,5 тыс.). Мем пришел из TikTok, пользователи которого публиковали видео с якобы звонком от контактов «Смерть в нищете» или «Покой в роскоши». По сюжету роликов звонок от «нищеты» или «роскоши» поступает людям, после того как они испытали так называемый «страх бедности» на фоне кризисных жизненных ситуаций.

Фото: Соцсети

3. «Тралалео Тралала» (176,5 тыс.). Это персонаж из серии нейросетевых мемов с вымышленными существами, выполняющими какие-либо действия под музыку или закадровый голос на языке, который не существует, но пародирует итальянский. «Тралалео Тралала» называют ролики про акулу с тремя ногами в ярких синих кроссовках Nike. На фоне роликов играет песня со словами «Тралалео Тралала. Порко дио, порко ла».

Среди других персонажей «итальянского брейнрота» — Бомбардиро Крокодило (крокодил, к которому с помощью ИИ «прикрутили» бомбардировщик Boeing B-17), Балерина Капучина (девушка с головой в виде чашки кофе) и Трулимеро Труличина (животное с телом рыбы и головой кота).

4. «42, братуха» (166,6 тыс.). Число 42, сопровождающееся обращением «братуха», завирусилось в русскоязычном TikTok на волне популярности стримера Кирилла Баранова — он известен под псевдонимом 5opka («Пятерка»).

На одном из стримов в конце 2023 года стример смотрел фильм «Автостопом по галактике» и озвучил ответ суперкомпьютера на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального». «А-а-а, сорок два, братуха! Кемеровская область, сорок два, сорок два, братуха! Э-э-эу!»,— выкрикнул стример, имея в виду код субъекта РФ. Сначала отрывки стрима распространились в TikTok, а затем фраза «42, братуха» появилась в других соцсетях уже в текстовом формате.

5. «Договорнячок» (157,8 тыс.). Мем первоначально отсылал к теме переговоров между Россией и Украиной — пользователи использовали слово «договорнячок», чтобы высмеять тех, кто ждет диалога между странами, или тех, кто уже не верит в его удачное завершение. Позднее мем приобрел абсурдистские черты, а слово стали использовать вне какого-либо контекста.

6. «Дикий огурец» (148,2 тыс.). Летом текущего года в соцсетях распространился ролик о том, что травянистое растение «дикий огурец» (он же «бешеный огурец») — это предок современного огурца.

Фото: Соцсети

Научного обоснования информация не имеет. Пользователи подхватили стиль ролика и стали делать с помощью нейросетей пародийные видео на него о происхождении других овощей, фруктов. А затем речь пошла уже о видах маникюра, городах и многом другом.

7. «Сидим с бобром за столом» (135,3 тыс.). Мем — фраза из песни «Бобр», записанной артистами Вячеславом Скрипкой и Андреем Поповым в 2024 году, тогда же она прозвучала на YouTube-шоу «Прослушка» продюсера Юрия Бардаша.

А в самом тексте песни есть отсылка к уже нашумевшему в российском сегменте польскому мему про «Bobr, kurwa!» (видео, где поляк эмоционально реагирует на бобра, произнося ругательства в адрес животного). Большой волной слава накрыла артистов уже в 2025-м. Под трек пользователи соцсетей активно снимали видео на самые разные темы.

8. «А ниче тот факт, что...?» (88,2 тыс.). Фраза стала популярна в интернете благодаря роликам минского блогера Михаила Сущих (ник — palswic).

Фото: Соцсети

В роликах он вместе с друзьями изображал зумеров и представителей поколения «альфа» и пародировал их манеру общения. Видео быстро набрали популярность, а ключевой их особенностью стала фраза: «Ты адеква-а-а-а-тная? А ниче тот факт, что...?»

9. «Умный человек в очках» (77,2 тыс.). Мем представляет собой фотографию блогера и популяризатора науки Яна Топлеса, сделанную еще в 2018 году. На новой волне популярности блогера в соцсетях началось обсуждение фотографии — пользователи пришли к выводу, что она очень похожа на шаблонный вариант обоев для рабочего стола на компьютере.

Фото: Соцсети

«Умный человек в очках скачать обои»,— комментировали они фото, имитируя запрос в поисковой строке браузера. Позднее мем-фраза сократилась просто до «Умный человек в очках» и стала использоваться вне какого-либо контекста в качестве реакции на любую непонятную человеку ситуацию из жизни.

10. «Мама, вызывай такси» (60,2 тыс.). Фраза завирусилась из-за видео, снятого в июне в Тобольске. На нем женщина ругается с водителем автобуса, а рядом ее сын плачет и просит вызвать такси. После распространения видео в соцсетях журналисты выяснили, что у 13-летнего мальчика диагностирован аутизм, и ребенка с семьей высадили из автобуса, поскольку он бегал между сиденьями.

Фото: Соцсети

Данные об особенностях здоровья мальчика, однако, не привели в соцсетях к обсуждению этических норм. Пользователи продолжили делать пародии на видео, а также создавать картинки, постеры, футболки и прочие вещи с изображением плачущего ребенка.

“Ъ” поговорил с экспертами в области социологии и мемологии, чтобы понять, почему именно эти сюжеты получили наибольшее распространение.

Социолог Надежда Мизиряк указывает, что популярность мемов из представленной подборки сигнализирует о высокой социальной тревожности в обществе и поиске психологической защиты в пассивном принятии абсурда. По ее мнению, интерес молодежи к абсурдистским мемам свидетельствует о попытках людей адаптироваться к сложной, непонятной реальности.

«Например, мем "Окак" диагностирует состояние социальной когнитивной перегрузки, когда происходящее настолько не укладывается в привычные схемы восприятия, что сил на анализ, эмоции и активные действия уже не остается. Приходится принять реальность в ее странности и некомфортности, адаптироваться через пассивную иронию, доводя абсурд до предела»,— поясняет госпожа Мизиряк.

В то же время феномен «итальянского брейнрота» отражает непонимание молодежью происходящих в обществе процессов, считает эксперт. Поскольку привычные языковые и визуальные средства уже не в силах выразить весь спектр накопившихся у молодых людей переживаний, происходит «отказ от серьезности и осмысленности как таковой». «Сочетание несочетаемого в изображении вкупе с еще более абсурдными (псевдо)итальянскими комментариями создают долгожданную лакуну для отдыха от сложностей и противоречий повседневной жизни»,— указывает госпожа Мизиряк.

Тем не менее социолог уверена, что в инфополе 2025 года главенствуют не депрессия и апатия, а динамичная адаптация молодежи к сложному реальному миру вместе с его повседневной гонкой, непонятными социальными правилами и информационными перегрузками. Ведь в призме мемов реальность показана как сложная и абсурдная по своей природе, ее бесполезно пытаться изменить или хотя бы даже попытаться объяснить привычным языком. «Молодежь выступает двигателем перестройки социального воображения, предполагающего, что повседневность строится не на пустом ожидании прогресса, а на психологической гибкости, коллективной иронии, способности находить эмоциональные ресурсы и творить новые смыслы из любого абсурда»,— заключает эксперт.

Мемолог сервиса заказа такси «Максим» Андрей Кокин указывает, что по сравнению с предыдущим годом в 2025-м мемы стали «жить меньше», в особенности те из них, которые созданы по устаревшим шаблонам. «Их жизненный цикл стал короче. На этом фоне лучше всего заходят форматы с абсурдом, кринжем и намеренной нелепостью — все, что выбивается из привычных рамок»,— указывает господин Кокин.

При этом мемы обрели более сложную структуру. «Они все чаще существуют не как отдельная шутка, а как цепочка отсылок, реакций и переосмыслений. Важен не только сам образ, но и контекст вокруг него. Мем-культура становится более многослойной и саморефлексивной, так как комментирует саму себя»,— считает эксперт.

По словам господина Кокина, мемы сегодня — это язык общения внутри поколений и социальных групп, полноценная часть современной культуры.

Андрей Кокин прогнозирует, что в 2026-м году абсурдных и нейросетевых мемов станет еще больше, поскольку мем-культура становится все более многослойной.

Этим же Андрей Кокин объясняет обилие нейросетевых мемов: сервисы искусственного интеллекта окончательно стали частью повседневной жизни. «Теперь не нужны навыки монтажа или дизайна. Достаточно идеи и базового понимания, как работает сервис. В итоге контента стало гораздо больше,— отмечает эксперт.— В 2026 году число нейросетевых мемов вырастет еще сильнее, а когда контента становится больше, что-то неизбежно начинает выстреливать чаще».