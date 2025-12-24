В Госдуме предложили автоматически обновлять документы граждан на «Госуслугах»

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предлагают внедрить автоматическое обновление персональных документов в цифровом профиле пользователей на портале «Госуслуги». Об этом говорится в письме министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, подписанном группой парламентариев во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отмечают депутаты, сейчас при получении нового российского паспорта, заграничного паспорта или водительского удостоверения гражданин вынужден самостоятельно вносить изменения в свой аккаунт на «Госуслугах» и проходить повторную верификацию. Эта процедура может занимать до пяти дней, а в случае задержек с обновлением информации в ведомственных базах — даже до двух недель. В этот период пользователи часто сталкиваются с отказами или ограничениями при получении госуслуг, прохождении дистанционной идентификации или использовании цифровых сервисов из-за устаревших данных в профиле.

В письме предлагается наладить автоматическую синхронизацию данных между ведомствами и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). «При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия»,— говорится в обращении депутатов (цитата по ТАСС).

Михаил Спиридонов