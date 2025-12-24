На новые выборы с новыми избиркомами

На своем последнем в этом году заседании 24 декабря Центризбирком (ЦИК) утвердил план работы на следующий год. Комиссия готовится не только к предстоящим выборам в Госдуму, но и к смене состава. Председатель ЦИКа Элла Памфилова исполнена оптимизма и уверена, что большинство действующих членов комиссии сохранят свои полномочия в 2026 году. Однако процесс формирования новых составов территориальных избиркомов (ТИК), который уже полным ходом идет на местах, не обходится без эксцессов: в ЦИК поступила жалоба оренбургских коммунистов на то, что их представителей не пускают в ТИК.

Наступающий год пройдет под знаком выборов в Госдуму, и ЦИК уже готовится к проведению «серьезной, масштабной» федеральной кампании в сентябре 2026 года, рассказала коллегам Элла Памфилова. Также в 39 регионах пройдут выборы в законодательные собрания и как минимум в семи — прямые выборы губернаторов. Все кампании пройдут с использованием цифровой платформы ГАС «Выборы 2.0», которая в этом году была запущена в опытную эксплуатацию. До февраля 2026-го, как ожидается, ее переведут в режим постоянной эксплуатации, а на февраль—май запланирована всероссийская тренировка по использованию ГАС «Выборы 2.0» на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях.

Подготовка осложняется тем, что параллельно идет масштабный процесс обновления составов избирательных комиссий, отметила глава ЦИКа.

В 2026 году предстоит сформировать 63 избиркома субъектов РФ, причем восемь из них — Хабаровского края, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Оренбургской, Тамбовской и Тверской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа — еще до старта думских выборов.

Также, напомнила госпожа Памфилова, предстоит смена состава самого ЦИКа. «Но я глубоко убеждена, что большинство из здесь присутствующих продолжат так же достойно и профессионально свою работу в будущем составе»,— заявила она, оговорившись, впрочем, что «тут это не нам решать, а президенту, Совету федерации и Государственной думе».

Помимо этого, будут сформированы 729 ТИК. Срок полномочий значительной части комиссий этого уровня истек в 2025 году, и, по данным председателя ЦИКа, члены 1845 ТИК либо уже назначены, либо будут назначены в последние дни 2025 года. «Мы все понимаем особую роль территориальных комиссий — это очень важное звено между ЦИКом, субъектовыми комиссиями и коллегами, которые работают на передовой электоральных фронтов, в участковых комиссиях»,— подчеркнула Элла Памфилова.

Как сообщил “Ъ” близкий к ЦИКу источник, на одном из последних совещаний госпожа Памфилова потребовала, чтобы в состав региональных и территориальных избиркомов обязательно включали участников СВО.

Впрочем, как выяснилось на заседании, не везде процесс обновления избиркомов идет гладко. Член ЦИКа Евгений Колюшин призвал коллег «активно реагировать» на грубые нарушения избирательного законодательства, которые допускают комиссии на местах, и, в частности, рассказал о ситуации в Оренбургской области. Там региональный избирком сформировал ТИК по принципу «кто первым принес документы и их зарегистрировал, тот и стал членом комиссии», сообщил господин Колюшин. В итоге представители КПРФ назначены лишь в пять из 28 сформированных ТИК, что составляет 17%. Первая жалоба на это решение уже направлена в ЦИК и зарегистрирована, а потом будут еще 23 — по числу не назначенных в ТИК представителей Компартии, пообещал Евгений Колюшин.

Он предположил, что таким образом облизбирком «наказал» региональное отделение КПРФ, которое ранее дважды выиграло спор с комиссией в Конституционном суде (см. “Ъ” от 16 декабря 2024 года). «Разберемся, обещаю вам, в ближайшие дни»,— заверила коллегу Элла Памфилова. Правда, при этом она не преминула и сама пожаловаться на «клевету и ложь в отношении избирательной системы от ЦК КПРФ».

