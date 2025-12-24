Алжир признал французскую колонизацию преступлением

Алжирский парламент единогласно проголосовал в поддержку законопроекта, признающего французскую колонизацию страны с 1830 по 1962 год преступлением. В этом законе говорится, что Франция несет «юридическую ответственность за свое колониальное прошлое в Алжире и за те трагедии, которые оно повлекло за собой».

В законе перечислены «преступления французской колонизации», в число которых включены ядерные испытания, внесудебные казни, «физические и психологические пытки», а также «систематическое разграбление ресурсов». В документе также говорится, что «полная и справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного французской колонизацией, является неотъемлемым правом алжирского государства и народа».

Как отмечают эксперты, хотя в основном новый закон имеет символическое значение, у него может быть и политическое влияние. По мнению исследователя колониальной истории из британского Эксетерского университета Хосни Китуни, «юридически этот закон не имеет международной силы и поэтому ни к чему не обязывает Францию», но у него «большое политическое и символическое значение: он знаменует разрыв в отношениях с Францией с точки зрения памяти».

После принятия закона в МИД Франции заявили, что не комментируют «политические дебаты, имеющие место в других странах». Отношения Франции и Алжира в последние годы находятся в кризисе. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что колонизация Алжира была «преступлением против человечности», однако не принес извинений по этому поводу, как этого неоднократно требовал Алжир.

Яна Рождественская