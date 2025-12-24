Свердловчанину назначили 11 лет колонии за нападение с ножом на прохожую

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) назначил 11 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев 36-летнему Марату Гильванову за покушение на убийство местной жительницы, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что 2 июля 2025 года Гильванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на ранее незнакомую женщину возле гаражного кооператива в Каменске-Уральском. Мужчина, с целью убийства из хулиганских побуждений, подбежал к потерпевшей сзади и нанес ей множественные удары ножом в область спины, грудной клетки, шеи и туловища.

«Умысел на убийство не был доведен до конца в связи с тем, что осужденный, заметив приближающийся автомобиль, скрылся с места происшествия»,— говорится в сообщении. Водитель автомобиля доставил потерпевшую в городскую станцию скорой медицинской помощи Каменска-Уральского, где ей была оказана экстренная медицинская помощь, женщина выжила.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», фигурант был задержан по месту жительства. По его словам, причиной нападения стал срыв после двух недель злоупотребления алкоголем.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, также обязал Гильванова выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб.

Полина Бабинцева