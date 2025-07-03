В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в покушении на убийство

Сотрудники уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского совместно с ФСБ задержали по горячим следам подозреваемого в жестоком нападении на местную жительницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подозреваемым оказался уроженец села Черемхово (Свердловская область), 1989 года рождения, ранее не судимый, токарь одного из местных предприятий. По данным следствия, он набросился на женщину сзади, когда она направлялась на работу в магазин. «Свое злодеяние он не смог завершить, так как заметил приближающуюся машину, после чего спешно ретировался, выбросив орудие преступления. Деньги и мобильный телефон женщины он, вероятно торопясь или испугавшись, не похитил»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Подозреваемый был задержан по месту жительства, где были обнаружены вещи со следами крови. Он дал признательные показания. По словам задержанного, причиной нападения стал срыв после двух недель злоупотребления алкоголем, а жертву он не знал. Потерпевшая прооперирована и находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и назначении психолого-психиатрической экспертизы.

Полина Щуцкая