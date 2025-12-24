Netflix представил тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», выход которого запланирован на март 2026 года.

Роль Томаса Шелби — главного героя фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» и сериала «Острые козырьки» — исполнит актер Киллиан Мерфи. Режиссером и сценаристом киноленты стали Том Харпер и Стивен Найт, которые работали над созданием оригинального сериала.

«Это будет взрывная глава в истории “Острых козырьков”. Никаких ограничений»,— сообщил Стивен Найт Netflix.

Действие фильма разворачивается в 1940-м году в Великобритании во время Второй мировой войны, после событий седьмого сезона сериала «Острые козырьки». По сюжету Томас Шелби возвращается из изгнания в родной город Бирмингем, где сталкивается с новыми испытаниями.