Белгородский горсовет утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом в 1 млрд рублей

Депутаты Белгородского городского совета на заключительной сессии в 2025 году утвердили бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Основные параметры бюджета на будущий год: доходы в размере 22,1 млрд руб., расходы — 23,1 млрд руб., следует из трансляции заседания.

При этом в 2027 году планируется сбалансировать бюджет с дефицитом в 8,1 млн руб. (доходы — 20,9 млрд руб., расходы — 20,95 млрд руб.). К 2028 году заложен профицит в 312,1 млн руб. при доходах в 20,3 млрд руб. и расходах в 19,99 млрд руб.

Вчера депутаты белгородской облдумы приняли во втором и окончательном чтении проект бюджета региона на 2026 год. Согласно документу, дефицит казны составит 14 млрд руб. при доходах 163,3 млрд руб. и расходах 177,3 млрд руб.

Ульяна Ларионова