Более 34 млн пассажиров воспользовались вокзалами Петербурга с начала этого года

По итогам 11 месяцев текущего годы вокзальные комплексы Петербурга обслужили около 34,2 млн пассажиров. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За этот период из общего числа более 10,6 млн человек воспользовались поездами дальнего следования, свыше 26,8 млн — пригородными электричками.

Лидером по пассажиропотоку за январь-ноябрь 2025 года стал Московский вокзал — 12,3 млн человек. Далее расположились: Балтийский вокзал — 9,1 млн, Финляндский — 8,5 млн, Витебский — 4,9 млн и Ладожский вокзал — 2,6 млн пассажиров.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что с начала этого года ОЖД перечислила в региональные бюджеты СЗФО в виде налогов 15,3 млрд рублей.

Андрей Цедрик