ОЖД заплатила 15,3 млрд рублей в СЗФО за 10 месяцев 2025 года
Территориальный филиал РЖД Октябрьская железная дорога (ОЖД) перечислил в бюджеты регионов СЗФО 15,3 млрд рублей налогов в январе-ноябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
Больше всего отчислений получила Ленинградская область — 4,5 млрд рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в бюджет которого поступило 4,3 млрд рублей.
Далее по объему полученных средств идут Республика Карелия (2 млрд рублей), а также Тверская (более 1,5 млрд рублей), Мурманская (1,4 млрд рублей), Новгородская (825 млн рублей) и Псковская (764 млн рублей) области.