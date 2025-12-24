В КБР выявлено 27 случаев гонконгского гриппа

В Кабардино-Балкарии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За минувшую неделю в республике были выявлено 27 случаев гриппа А(H3N2), также известного как гонконгский грипп. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 39,2%. Самыми подверженными сезонным заболеваниям оказались дети 3-6 лет, в этой группе эпидпорог превышен на 6,2% в целом по Кабардино-Балкарии и на 3,7% — по Нальчику.

Наталья Белоштейн