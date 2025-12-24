Обвиняемому в убийстве генерала Кириллова запросили пожизненный срок

Гособвинение попросило приговорить к пожизненному Ахмаджона Курбонова. Его обвиняют в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным источника агентства, по 28, 26 и 24 года строгого режима запросили для сообщников фигуранта: Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. При этом прокурор просит отправить Ахмаджона Курбонова отбывать первые 10 лет срока в тюрьме, а остальных фигурантов — первые восемь лет.

Теракт произошел в декабре 2024 года. Следствие установило, что 17 декабря господин Курбонов оставил у подъезда дома, где жил генерал Кириллов, самокат с прикрепленной к нему бомбой. Когда из дома вышел военнослужащий и его адъютант, бомба детонировала и убила обоих офицеров.

После этого исполнитель теракта скрылся и уехал на квартиру, подготовленную Батуханом Точиевым и Рамазаном Падиевым. Роберт Сафарян, по версии следствия, привез из Польши взрывчатку, которую позже передал Курбонову.

Ахмаджон Курбонов признал вину. Он рассказал, что за преступление получил $4900 в виде криптовалюты. Роберт Сафарян признал вину частично, остальные фигуранты не признают вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Теракт в закрытом режиме».

Никита Черненко