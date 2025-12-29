Сим-карты без козырей

Уходящий год прошел под знаком регулирования сим-карт. В нашу жизнь вошли ограничения количества карт, доступных для иностранцев, потом и для граждан РФ, «периоды охлаждения», блокировки вызовов и даже обязательства по использованию российского софта и производству сим-карт в РФ. Все эти меры, даже еще только планируемые, всколыхнули рынок. Но деваться от них некуда.

У цифровой России свои две беды — мошенники и БПЛА. Борьба с ними привела к рекордному числу мер по ограничению использования сим-карт, которые власти приняли в этом году. Сначала количественно, а затем уже и качественно модули шаг за шагом оказывались в цепком внимании регуляторов.

Первым стало ограничение количества сим-карт, которые могут оформлять на себя иностранцы,— не более десяти.

Кроме того, теперь, чтобы оформить сим-карту негражданам РФ, нужно сдать биометрию, получить СНИЛС, подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» и сообщить IMEI своего телефона. И хотя подобные правила были утверждены еще в 2024 году, после теракта в «Крокус Сити Холле», в полную силу они заработали только в 2025-м. Затем ограничение было расширено и на граждан РФ, которых хотя бы не обязали проходить бюрократический квест и сдавать биометрию. Еще и лимит на количество оказался для граждан повыше — 20 штук в одни паспортные данные.

Для того чтобы очистить свои абонентские базы от лиц, не соответствующих правилам, операторы связи весь год проводили проверки и загоняли абонентов-иностранцев в салоны и банки для сдачи биометрии. В итоге за год они заблокировали 14 млн телефонных номеров в рамках мониторинга использования сим-карт при общей емкости рынка примерно в 270 млн абонентов на конец 2024 года.

Вторым шагом стало введение «периода охлаждения» сим-карт.

Если карта побывала за границей и вернулась или не была активна в течение 72 часов, под «охлаждение» попадает мобильный интернет и СМС. Мера также сначала была отработана на иностранных сим-картах, а затем распространена и на российские. Доступ к полноценным услугам связи было решено возвращать после прохождения капчи — набора действий, который позволяет определить, не беспилотник ли сидит на подозрительной сим-карте. И не обошлось без проблем — на иностранные сим-карты не приходили СМС даже после проведения всех необходимых ритуалов, а с российскими симками до сих пор есть трудности как с прохождением капчи, так и с отладкой системы.

Такая мера органично встала в один ряд с другими громкими новеллами 2025 года — «белыми списками» разрешенных ресурсов во время блокировок мобильного интернета из-за атак БПЛА и блокировкой голосовых вызовов в иностранных мессенджерах из-за мошенников. Это еще окажет свое влияние на операторский бизнес, тарифы и выручку телеком-компаний: темп прироста трафика мобильного интернета впервые снизился, тогда как голосовых вызовов, наоборот, вырос.

Но окончательно судьба сим-карт была поставлена на карту в более тонкой, микроэлектронной плоскости. В 2025 году Минцифры разработало приказ, который обязывает операторов связи постепенно переходить исключительно на сим-карты, которые произведены в России, используют российское ПО и криптографию. И хотя критерии, по которым сим-карты могут быть признаны отечественными, на конец уходящего года еще не определены, на рынке уверены: все сим-карты в РФ на данный момент не соответствуют предполагаемым требованиям. В отсутствие четких правил игры остается только надеяться на то, что мошенники не доберутся до производства отечественных сим-карт.

