В Курске продают ресторанный бизнес «Артист» за 28 млн рублей

В микрорайоне Северный города Курска на продажу выставлен банкетно-развлекательный комплекс «Артист» стоимостью 27,9 млн руб. В состав лота входит стоимость активов и оборудования комплекса, конструкция летней террасы в собственности. Ресторан располагается в административном здании на проспекте Анатолия Дериглазова, помещения находятся в долгосрочной аренде (семь лет) с возможностью продления, рассказал «Ъ-Черноземье» представитель владельца.

Общая площадь 763 кв. м, основной зал рассчитан на 150 гостей, зал-караоке на 70 гостей и летняя терраса на 80 гостей. Среднемесячный оборот бизнеса составляет 5,5 млн руб., рентабельность бизнеса 22%. Посещаемость клуба — от 3 тыс. гостей в месяц. Согласно данным сайта клуба, бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю Александру Чевычелову. Представитель собственника пояснил, что бизнес выставлен на продажу в связи с тем, что «это не единственное направление деятельности предпринимателя, и он решил сосредоточиться на других сферах».

В сентябре в Белгороде на продажу выставили гостиничный спа-комплекс «Белогорье» на улице Песчаной, 1а, на берегу водохранилища за 290 млн руб.

Ульяна Ларионова