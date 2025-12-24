Наемник ВСУ из Колумбии получил 19 лет за посягательство на жизнь бойца ВС РФ

Верховный суд ДНР приговорил к 19 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме гражданина Колумбии Лопеса Оскара Маурисио Бланко. Его признали виновным в наемничестве и посягательстве на жизнь военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд установил, что фигурант приехал в город Тернополь и заключил контракт с ВСУ в мае 2024 года. Он прошел военную подготовку, после чего вступил в механизированную бригаду. В ее составе колумбиец участвовал в боях против российских военнослужащих.

Наемник попал в плен к бойцам ВС РФ в декабре 2024 года в районе поселка Разлив в Великоновоселковском районе ДНР. В Генпрокуратуре отметили, что фигуранту заплатили более 589 тыс. руб. за его услуги.

Никита Черненко