М-4 «Дон» в Ростовской области в непогоду будут расчищать 142 снегоуборщика

Во время снегопадов и морозов на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области будет задействовано 142 единицы дорожной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители и погрузчики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для посыпки трассы заготовлено более 41,3 тыс. т противогололедных материалов.

«Заключены договоры со службами метеообеспечения, чтобы оперативно получать прогнозы и текущую информацию о неблагоприятных и опасных погодных явлениях»,— добавили в ведомстве.

Кроме этого, на М-4 «Дон» оборудованы производственные базы, в том числе теплые стоянки.

Согласно предупреждению ГУ МЧС России по Ростовской области, ухудшение погоды в Ростовской области ожидается 26-27 декабря. В регионе пройдет снег, возможна метель, на дорогах — ухудшение видимости и гололедица. Ветер усилится до 9-14 м/с с порывами до 23 м/с.

Наталья Белоштейн