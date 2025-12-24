Где поджог — там и вымогательство

В подмосковной Балашихе суд арестовал местных криминальных авторитетов — неоднократно судимых Равиля Мясоутова (Равиль) и Александра Емельянова (Щульц). Первый из них в свое время считался ближайшим соратником вора в законе Александра Захарова (Шурик Захар), второй был профессиональным угонщиком. Оба были неоднократно судимы, причем длительный срок (24 года) Емельянов получил за расправу с родителями бросившей его невесты. На этот раз Мясоутову и Емельянову вменяют вымогательство 25 млн руб. у местной жительницы и поджоге ее дома.

Ходатайство следователей межмуниципального управления МВД «Балашихинское» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Равиля Мясоутова и Александра Емельянова Балашихинский горсуд Московской области удовлетворил 24 декабря. Оба обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 163 УК РФ), и умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). «Суд принял решение о заключении Емельянова и Мясоутова под стражу на 29 суток»,— подтвердили “Ъ” в пресс-службе Мособлсуда.

Согласно версии следствия, 25 января этого года в Балашихе фигуранты подожгли дом местной жительницы, который в результате пожара серьезно пострадал.

Ущерб оценивается примерно в 10 млн руб. А спустя несколько месяцев, 11 ноября, фигуранты, по материалам дела, вместе с пока не установленными сообщниками потребовали у женщины заплатить им 25 млн руб. В случае отказа они обещали уничтожить ее имущество и угрожали детям потерпевшей. В итоге она обратилась в полицию.

Гендиректор и учредитель ряда коммерческих структур Мясоутов (Равиль) в Балашихе известен еще с 1990-х. правоохранители считали его активным участником местной ОПГ. Мало того, Равиль Мясоутов, по некоторым данным имевший судимость по делу об убийстве, считался ближайшим соратником известного в то время вора в законе Александра Захарова. Последний, уроженец Белоруссии, которого относили к «славянскому» крылу воров в законе, активно противостоял в Балашихе кавказским группировкам. И Захарова, и Мясоутова несколько раз, как рассказывал “Ъ”, задерживали, но от обвинений в незаконном хранении оружия и наркотиков они почти всегда избавлялись. Лишь в 90-е годы Мясоутов получил пять лет за вымогательство.

Александр Емельянов, по данным оперативников, также входил одну из балашихинских группировок и промышлял угонами иномарок.

При этом якобы он хвастался, что на каждое «дело» берет с собой крупную сумму денег, чтобы откупаться в случае поимки. Впрочем, однажды ему очень не повезло: вскрывая очередную иномарку, он случайно попал в засаду спецназа, устроенную совсем по другому поводу.

А срок Александр Емельянов получил после того, в 2007 году у него разладились отношения с его девушкой Полиной. «На протяжении полутора лет Емельянов преследовал жительницу города Балашихи и под угрозой убийства ее родителей требовал возобновить с ним отношения. Он неоднократно совершал в отношении членов семьи девушки преступления, за которые он и его сообщники уже осуждены»,— сообщали тогда представители СКР.

Александр Емельянов получил четыре года восемь месяцев колонии. Однако к этому моменту выяснилось, что родители Полины погибли. Следствие установило, что осенью 2008 года Емельянов вместе со своим знакомым Владимиром Романовым, поняв, что девушка к нему не вернется, из мести совершил нападение на супружескую пару. На дороге в Балашихе угонщик подрезал машину родителей Полины, а затем обстрелял ее из огнестрельного оружия. Потом он сел в их автомобиль и вывез тела в безлюдное место, а Романов ехал следом и должен был «в случае опасности или появления очевидцев совершаемого преступления предупредить Емельянова».

«Расследование этого уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную рядом причин, в том числе и тем, что Емельянов до последнего не признавал своей вины, а его сообщник был объявлен в розыск»,— рассказывали представители следствия. Тела пропавших долгое время найти не удавалось, а в Мособлсуде Емельянов потребовал рассмотрения его дела с участием присяжных.

Впрочем, коллегия заседателей признала его виновным в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном завладении транспортным средством без цели хищения с применением опасного для здоровья и жизни насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ).

Александр Емельянов получил 24 года колонии строгого режима. В пользу родственников погибших с осужденного было взыскано 6 млн руб.

В июне 2021 года был наконец задержан и Владимир Романов, который показал следователям, где вместе с подельником закопал в 2008 году в лесу в Пушкинском районе останки тел убитых супругов. Романов был приговорен к 17 годам заключения. Как Емельянов вышел на свободу значительно раньше окончания назначенного наказания — пока неизвестно. По крайней мере в свое время Верховный суд РФ приговор ему оставил в силе.

Сергей Сергеев