Дагестан вошел в топ-10 регионов по росту ипотечных просрочек

Дагестан занял седьмое место в России по приросту просрочек по ипотеке на строящееся жилье. Объем неплатежей в республике с января по ноябрь 2025 года вырос на 159%, или в 2,5 раза. Он достиг 426 млн руб. против 164 млн руб. на 1 января. Абсолютный прирост составил 262 млн руб. Аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» рассчитали эти данные по информации ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Доля просрочки в портфеле ипотеки на первичном рынке в Дагестане подскочила с 0,6% до 1,52%. Это самый резкий скачок среди регионов Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии неплатежи удвоились: с 17 млн руб. до 34 млн руб. Доля выросла с 0,2% до 0,37%. Карачаево-Черкесия увидела прирост на 74% — с 35 млн руб. до 60 млн руб., доля поднялась с 0,63% до 1%. В Северной Осетии объем неплатежей увеличился почти втрое, на 194%, до 147 млн руб. Доля достигла 1% против 0,3% в начале года. Ставропольский край показал рост на 89%: с 161 млн руб. до 350 млн руб., доля — с 0,2% до 0,5%.

По России объем просрочек по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ) вырос в 1,8 раза, на 88%. Он составил 17,5 млрд руб. против 9,3 млрд руб. на старте года. Доля неплатежей в портфеле первичной ипотеки превысила 0,41% при 0,2% ранее. Гендиректор «Долгового Консультанта» Денис Аксенов объясняет динамику сокращением портфеля ипотеки на новостройки в начале 2025 года. Банки тогда снижали кредитование, что искусственно раздуло долю просрочки. С сентября кредиты снова растут: за два месяца портфель прибавил 2%. Однако доля неплатежей продолжает кратно увеличиваться.

Денис Аксенов видит главную угрозу в ужесточении льготной семейной ипотеки. Весной 2026 года ставки могут удвоиться. Застройщики и банки сейчас убеждают заемщиков брать кредиты по 6% годовых, пока программа действует. Это повторяет ажиотаж конца 2023 — начала 2024 года, когда власти отменяли субсидии в июле 2024-го. Тогда необдуманный спрос спровоцировал двукратный рост просрочек.

Станислав Маслаков