Объекту ОКН «Дача Я.С. Ялового» в Ессентуках определили границы

Установлены границы объекта культурного наследия (ОКН) «Дача Я.С. Ялового» в Ессентуках. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации Ставропольского края.

Здание построено в 1903 году, находится на ул. Пономарева, 5, литер Г. В границы охраняемого объекта вошли его архитектурная композиция, четырехскатная крыша, лепнина на фасадах, терраса с колоннами дорического стиля, исторические оконные проемы и внутренняя планировка.

На территории объекта разрешены научные исследования и реставрационные работы. Запрещено возводить новые постройки и вносить изменения в конструкцию здания.

Наталья Белоштейн