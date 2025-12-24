Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 17%

За 11 месяцев 2025 года в России купили более 2,4 тыс. люксовых машин с пробегом. Это на 17% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года. В ноябре купили 219 автомобилей сегмента Luxury с пробегом (+13% год к году). Об этом сообщила пресс-служба «Автостата». По данным экспертов агентства, вторичный рынок люксовых авто растет восьмой месяц подряд.

Больше всего продаж (34%) пришлось на марку Bentley — россияне купили 74 экземпляра за месяц. 44 купленных люксовых авто с пробегом были марки Rolls-Royce. На третьем и четвертом месте по продажам — Lamborghini и Maserati (41 и 40 штук соответственно). За месяц продали также 13 б/у машин Ferrari и 7 — Aston Martin.

Среди моделей люксовых авто самым большим спросом пользовались Lamborghini Urus и Bentley Continental GT. В ноябре россияне купили по 34 экземпляра каждой. На третьем месте по продажам — Bentley Bentayga (21 штук). Замыкают топ-5 Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan (по 18 штук).