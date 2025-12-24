Россияне пожертвовали больше 1 млрд руб. через приложение Tooba

В 2025 году IT-платформа Tooba впервые собрала более 1 млрд руб. пожертвований. Сумму перечислили 130 тыс. пользователей, что свидетельствует о растущей роли цифровых сервисов в частной благотворительности.

Средний чек остается небольшим — медианная сумма равна 100 руб. Однако почти четверть всех средств — это взносы от 10 тыс. руб. Значительную роль сыграли крупные доноры: девять человек перечислили более 10 млн руб. каждый.

«Это не просто цифра, а отражение доверия пользователей. Мы стремимся сделать благотворительность доступной», — заявил основатель Tooba Рамазан Меджидов (цитата по пресс-релизу, есть у «Ъ»).

Наиболее активно жертвовали жители Северного Кавказа и Центральной России, в лидерах — Дагестан, Москва и Ставропольский край. Основные направления помощи — поддержка детей, медицина и соцпроекты.