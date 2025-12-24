В Париже у курьеров похитили сапфир стоимостью €150 тысяч

В Париже украден сапфир, который оценивается в €150 тыс. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники. По их информации, неизвестный напал на двух курьеров, которые везли драгоценности в ювелирный магазин.

Как отмечают источники газеты, злоумышленник, скорее всего, знал, что курьеры везут дорогой заказ, и подготовился. Когда те вышли из автомобиля, преступник выскочил из-за стоящего рядом фургона и стал угрожать курьерам пистолетом, а затем ударил одного из них в висок. Потом похититель схватил пять упаковок с ювелирными изделиями и уехал на скутере Yamaha TMAX. Сумма украденного оценивается в €160 тыс. Курьер с легкой травмой головы был доставлен в больницу.

Le Parisien ранее писала об этом нападении на курьеров ювелирного магазина, совершенном 22 декабря. Однако тогда не были известны подробности.

Яна Рождественская