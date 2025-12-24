Инвалид в Нижнем Новгороде просит вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной»

В Советский райсуд Нижнего Новгорода поступил иск о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры по «схеме Долиной». Как сообщили в суде, истец настаивает, что продал квартиру под влиянием мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Заявитель утверждает, что он не осознавал фактический характер своих действий, так как находился в состоянии стресса и тревоги из-за мошеннических действий третьих лиц. Продать квартиру его убедили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками госструктур: истец был уверен, что продает недвижимость для защиты ее от мошенников.

Также он указал, что является инвалидом с детства и находится в тяжелом материальном положении. В иске нижегородец просить признать договор купли-продажи с использованием кредитных средств недействительным, а также взыскать проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Как писал «Ъ», ранее Верховный суд аннулировал решения всех нижестоящих инстанций, вернув право собственности на квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках ее покупательнице — Полине Лурье. Певица продала жилье за 112 млн руб. в 2024 году, после чего заявила, что стала жертвой мошенников.

Галина Шамберина