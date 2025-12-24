Арестован возможный покупатель земли по делу главы Крымска

В Краснодарском крае арестован предполагаемый покупатель земельного участка, фигурирующего в уголовном деле о превышении полномочий главой Крымского городского поселения. Александр Лукьянов обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Октябрьский районный суд Краснодара постановил арестовать его на время следствия, краевой суд продлил меру до 6 января 2026 года. Ранее господин Лукьянов привлекался к уголовной ответственности, но дело было прекращено за истечением срока давности, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Крымска Янис Будагов задержан 23 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при продаже муниципальной земли. По версии следствия, в 2020 году администрация поселения передала в аренду свыше 31 га под фермерство, а позже участок был переведен под индивидуальное жилищное строительство. В 2023 году Будагов продал землю арендатору за 5,2 млн руб., хотя ее рыночная стоимость оценивалась минимум в 99 млн руб. Через две недели участок перепродали представителю застройщика за 150 млн руб.

24 декабря 2025 года Первомайский районный суд арестовал господина Будагова на два месяца. В ходе допросов он вину не признал, адвокаты заявили, что его ввел в заблуждение фигурант Лукьянов.

Параллельно идет гражданский процесс: прокуратура требует вернуть землю в муниципальную собственность. Ответчиками выступают господин Лукьянов, предприниматель Александр Мелишев и ООО «ССК Крымск». Арбитражный суд наложил обеспечительные меры, запретив регистрационные действия и строительные работы. Дело расследует Главное следственное управление МВД по краю.

Вячеслав Рыжков