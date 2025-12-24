В КБР будут судить экс-главу сельского поселения за растрату госимущества

В Кабардино-Балкарии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации села Нартан. Его подозревают в незаконном присвоении имущества, которое было в его ведении. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2024 года подозреваемый, используя свои служебные полномочия, демонтировал водонапорную башню, которая находилась на балансе местной администрации. При этом он не выполнил требуемую оценку, не заключил соответствующий договор отчуждения и не подготовил акт списания или передачи. Балансовая стоимость этого объекта превышала 435 тыс. руб.

Фигурант поручил двум рабочим разобрать железную конструкцию, а после сдал металлические части в пункт приема металлолома, получив за лом 45 тыс. руб. Из этой суммы он выплатил рабочим 15 тыс., а оставшиеся 30 тыс. руб. присвоил.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» направлено в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн