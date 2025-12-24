ЦБ уличил брокеров «Питер Траст» в манипулировании на торгах Мосбиржи

Банк России установил факты манипулирования с валютными парами на торгах Мосбиржи (MOEX: MOEX) при совершении сделок между АО «ИК „Питер Траст“» и гендиректором компании Антоном Мамаевым. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Как установил ЦБ РФ, манипулирование происходило с валютными парами доллар США / российский рубль, китайский юань / российский рубль. В период с 12 декабря 2022 года по 23 июня 2023-го АО «ИК „Питер Траст“» и Антон Мамаев совершали сделки с использованием двух режимов торгов в рамках одного торгового дня на валютном рынке Биржи, указано в сообщении.

Сначала стороны заключали сделки в системном режиме по рыночной цене, а затем во внесистемном режиме по сопоставимым объемам и по ценам, которые значительно отличались от рыночных на тот момент. В итоге акционерное общество понесло убыток, а Антон Мамаев — соответствующий доход, сообщил регулятор.

Андрей Копоткин — ответственный сотрудник АО «ИК „Питер Траст“», который принимал и исполнял поручения гендиректора компании, выставлял заявки на совершение сделок от имени акционерного общества. Это привело к тому, что поданные заявки по сопоставимым параметрам цены и объема с валютными парами заключались в системном режиме торгов между акционерным обществом и Антоном Мамаевым.

В итоге указанные сделки привели к существенным отклонениям объема торгов в указанный период. Антон Мамаев и Андрей Копоткин нарушили запрет, установленный ч. 2 ст. 6 ФЗ № 224-ФЗ («Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком»), сообщили в Банке России. Регулятор направил указанным лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

«Питер Траст» — петербургская инвестиционная компания. В апреле Банк России решил аннулировать все лицензии брокера с 19 августа. Регулятор установил, что в течение года компания неоднократно нарушала требования к деятельности или проведению операций, осуществлять которые могут только профучастники рынка. Кроме того, компания не исполняла специальные экономические меры, нарушала требования закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о ценных бумагах, сообщал Центробанк.