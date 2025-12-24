Банда стоматологов удаляла пациентам здоровые зубы

В Удмуртии сотрудники МВД задержали группу из 17 человек, которых обвиняют в хищении при оказании стоматологических услуг. По данным полиции, они навязывали пациентам дорогостоящее лечение, вырывали здоровые зубы и заставляли оформлять кредиты. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Задержания проводились в четырех регионах: Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах.

По данным следствия, два брата из Москвы создали сеть стоматологий, после чего собрали команду из врачей, администраторов и кураторов. Сначала злоумышленники обзванивали потенциальных клиентов и предлагали им бесплатный панорамный снимок и консультацию. После снимка с жертвами общались кураторы — они навязывали посетителям дорогостоящее ненужное лечение.

«В некоторых случаях участники группировки восстанавливали либо удаляли гражданам даже здоровые зубы. Для оплаты медицинских услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в клинике»,— сообщили в МВД. Жертвам не давали возможность покинуть клинику и посоветоваться с родственниками,

От действий мошенников в Удмуртии пострадали 14 человек, в других регионах их число превышает несколько десятков, сообщила пресс-служба МВД. Ущерб оценивается более чем в 4 млн руб. Сотрудники полиции изъяли свыше 12 млн руб., документацию, технику, два автомобиля, 46 банковских карт.