Американцы не спешат на Сахалин

Бывший участник проекта «Сахалин-1» американская ExxonMobil опровергла слухи о своем возможном возвращении в Россию. Но компания сообщила, что ведет с властями РФ переговоры о возврате потерянных активов стоимостью $4,6 млрд. Переговорный процесс может дать более скорый результат, чем судебное разбирательство в международных судах и последующее взыскание средств за счет российских зарубежных активов, замечают юристы.

Американская ExxonMobil, первой из западных компаний заявившая об уходе из РФ в 2022 году, не планирует возвращаться в страну и делать новые инвестиции. Об этом Financial Times заявил исполнительный директор концерна Даррен Вудс. Но он сообщил, что компания ведет переговоры о возврате потерянных в России активов стоимостью $4,6 млрд. По словам господина Вудса, руководство ExxonMobil и российские власти с начала 2023 года обсуждают условия урегулирования по арбитражному спору об утрате 30-процентной доли ExxonMobil в СРП-проекте «Сахалин-1». Детали данного судебного процесса не раскрывались. В Минэнерго это комментировать не стали.

Соглашение о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» было подписано в 1995 году. ExxonMobil стала его оператором и одним из крупнейших акционеров созданной для проекта Exxon Neftegas Ltd. Еще 30% принадлежало японской Sodeco, 20% было у индийской ONGC, 20% — у «Роснефти». После того как в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче полномочий оператора от Exxon Neftegas Ltd в ООО «Сахалин-1», ExxonMobil стала единственным иностранным партнером, покинувшим проект.

В отчете за 2024 год компания сообщила о понесенных в связи с этим $4,6 млрд расходов до уплаты налогов. С тех пор долю ExxonMobil предполагалось продать одной из российских компаний, но срок закрытия сделки постоянно переносился.

Сейчас он назначен на 1 января 2026 года. “Ъ” направил запрос в «Роснефть», чья структура управляет новым оператором.

15 августа, накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом, Владимир Путин подписал указ, из которого следовало, что ExxonMobil может вернуться в проект в случае выполнения ряда условий. Требования касаются отмены санкций, негативно влияющих на проект, заключения договоров о поставке необходимого иностранного оборудования, подписания договоров о техническом сотрудничестве, а также зачисления на счет нового оператора средств, накопленных на ликвидационном счете по соглашению. Но 18 сентября вышло распоряжение премьера Михаила Мишустина, по которому эти условия должны исполнить только Sodeco и ONGC.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отмечал в начале сентября, что возвращение ExxonMobil в проект придало бы импульс развитию нефтегазовой отрасли Сахалина.

После ухода компании из проекта добыча на «Сахалине-1» сократилась в 22 раза, до 10 тыс. баррелей в сутки, такие цифры в июле 2022 года приводил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Господин Лимаренко сообщал, что в 2023 году добыча углеводородов на проекте выросла на 37%, до 11,3 млн тонн. Это соответствует показателю 2021 года.

«Сахалин-1» включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин, говорится в описании проекта на сайте «Роснефти». Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа.

Консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова поясняет, что чаще всего трансграничные споры, вытекающие из разбирательств, осложненных разным подчинением и участием правительственных органов, рассматриваются в зарубежных арбитражных судах, как, например, ICC (арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже), SCC (арбитражный суд при Стокгольмской торговой палате), LCIA (Лондонский международный арбитражный суд).

Как считает управляющий партнер «ЭЛКО профи» Елена Козина, заявления главы ExxonMobil могут быть классическим элементом стратегии ведения международного арбитражного спора, когда компания публично дает понять, что не отказывается от своих требований и рассматривает переговоры исключительно в контексте урегулирования спора о компенсации, а не о возврате к операционной деятельности в РФ. По ее словам, шансы американского концерна на победу в суде высоки, но разбирательство может занять несколько лет. «Главный вопрос в том, сможет ли ExxonMobil реально получить присужденную сумму»,— говорит юрист.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Артем Копылов отмечает, что шансы на добровольное исполнение Россией решения суда стремятся к нулю, а исполнение за счет активов России или связанных с нею структур сопряжено с трудностями.

Поиск активов, которые можно арестовать, не так прост, часть из них защищена государственным иммунитетом, и судебные процессы могут растянуться на годы, говорит он. В итоге, добавляет юрист, перед ExxonMobil остается два сценария: долгий и сложный путь международного арбитража с последующим обращением взыскания на активы России за рубежом или переговорный вариант, включающий политическое давление действующей администрации США, при котором компания может рассчитывать на более скорый результат.

