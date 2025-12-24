Сенаторы призвали МИД активнее доносить до других стран правду о России

Совет федерации рекомендовал Министерству иностранных дел (МИД) России усилить информационную работу дипломатических представительств РФ и ее миссий при международных организациях. Об этом говорится в постановлении «Об актуальных вопросах внешней политики РФ», принятом верхней палатой на заседании 24 декабря.

Как полагают сенаторы, акцент в такой работе необходимо сделать на доведении до международной аудитории достоверных данных о внутренней и внешней политике России, о ситуации на Украине, а также о целях и ходе специальной военной операции.

Совфед также предложил дипломатам повысить эффективность использования социальных сетей, чтобы оперативно и убедительно доносить российскую позицию за пределами страны. Кроме того, сенаторы рекомендовали продолжить защиту национальных интересов России в международных судах и арбитражах, в том числе активно противодействовать санкциям и деятельности Международного уголовного суда против РФ.

Михаил Спиридонов