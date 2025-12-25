В Свердловской области не хватает 2,5 тыс. врачей
В Свердловской области не хватает 2,5 тыс. врачей, чтобы обеспечить доступность медицины, следует из подсчетов Свердловской областной организации Просоюза работников здравоохранения РФ. Об этом рассказал председатель организации Сергей Угринов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Самые востребованные специальности — невропатологи и кардиологи, сообщил господин Угринов. По его словам, в кардиологическом отделении в Алапаевске, например, работает один кардиолог, который охватывает Махневский и Алапаевский муниципальные округа.
Сергей Угринов напомнил про отработки для обучающися в медвузах на бюджетной основе, которые станут обязательными в ближайшее время. По его словам, в рамках введения меры целевой набор в Свердловской области планируют увеличить вдвое, однако поступившие студенты придут работать только через 6-8 лет, а нехватку отрасль испытывает уже сейчас.
По словам господина Угринова, в общении со студентами вторых-третьих курсов он слышал от некоторых из них желание прекратить обучение, связанное с новыми мерами по обязательной отработке.
«Первые годы, наверное, будет частичный отток, однако от этого мы только выиграем в качестве студентов. Это позволит избавиться от абитуриентов, которые поступают с мыслью зарабатывать деньги. Нам такие в системе здравохранения не нужны, пациенту — тем более»,— заявил глава профсоюза, подчеркнув, что врач в первую очередь должен стремиться помочь пациентам.
Напомним, по решению Минздрава вторую ступень медицинского образования — ординатуру — теперь можно получить либо платно, либо по договору целевого обучения. Во втором случае после окончания учебы врач обязан отработать до трех лет в организации, которая заключила с ним договор, иначе ему придется компенсировать затраты на собственное обучение и выплачивать штраф в двукратном размере.