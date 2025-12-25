В Свердловской области не хватает 2,5 тыс. врачей, чтобы обеспечить доступность медицины, следует из подсчетов Свердловской областной организации Просоюза работников здравоохранения РФ. Об этом рассказал председатель организации Сергей Угринов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самые востребованные специальности — невропатологи и кардиологи, сообщил господин Угринов. По его словам, в кардиологическом отделении в Алапаевске, например, работает один кардиолог, который охватывает Махневский и Алапаевский муниципальные округа.

Сергей Угринов напомнил про отработки для обучающися в медвузах на бюджетной основе, которые станут обязательными в ближайшее время. По его словам, в рамках введения меры целевой набор в Свердловской области планируют увеличить вдвое, однако поступившие студенты придут работать только через 6-8 лет, а нехватку отрасль испытывает уже сейчас.

По словам господина Угринова, в общении со студентами вторых-третьих курсов он слышал от некоторых из них желание прекратить обучение, связанное с новыми мерами по обязательной отработке.

«Первые годы, наверное, будет частичный отток, однако от этого мы только выиграем в качестве студентов. Это позволит избавиться от абитуриентов, которые поступают с мыслью зарабатывать деньги. Нам такие в системе здравохранения не нужны, пациенту — тем более»,— заявил глава профсоюза, подчеркнув, что врач в первую очередь должен стремиться помочь пациентам.

Напомним, по решению Минздрава вторую ступень медицинского образования — ординатуру — теперь можно получить либо платно, либо по договору целевого обучения. Во втором случае после окончания учебы врач обязан отработать до трех лет в организации, которая заключила с ним договор, иначе ему придется компенсировать затраты на собственное обучение и выплачивать штраф в двукратном размере.

Анна Капустина