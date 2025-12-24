Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Никите Михалкову высший государственный орден РФ — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Указ о награждении Никиты Михалкова орденом был подписан 21 октября — в день 80-летия режиссера. Президент лично приезжал поздравить господина Михалкова с праздником. Режиссер позднее подчеркнул, что его отец — писатель Сергей Михалков — тоже был кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В списке тех, кто получит сегодня госнаграды, также значатся народный артист Юрий Антонов, ректор МГИМО и академик РАН Анатолий Торкунов (награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени), телеведущий Владимир Соловьев (награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пианист Денис Мацуев (награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени) и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки (награждена орденом Александра Невского).

Степан Мельчаков