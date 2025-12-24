На Кубани выявили более десяти населенных пунктов с численностью до трех человек

В Краснодарском крае по итогам последней Всероссийской переписи населения зафиксирован ряд сельских населенных пунктов с минимальной численностью жителей. Как рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате, в регионе насчитывается 12 населенных пунктов, где проживает от одного до трех человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В перечень таких территорий вошли хутора и поселки, расположенные в различных муниципальных образованиях края. В городском округе Анапа в хуторе Прикубанский зарегистрирован один житель. В Белореченском районе в хуторе Черниговский проживают два человека, а в Туапсинском районе в хуторе Афанасьевский Постик — также два жителя.

Численность населения в три человека зафиксирована сразу в нескольких муниципалитетах, включая Апшеронский, Брюховецкий, Гулькевичский, Крымский, Кущевский, Темрюкский и Тихорецкий районы. В их числе — хутора Десятый Километр, Партизан, Новомихайловский, Федорянка, а также поселки Встречный, Закубанский и Южный. В Брюховецком районе дополнительно отмечены хутора Зозова Балка и Красная Звезда, где проживает от одного до трех человек.

В органах статистики уточняют, что сведения о численности населения сельских населенных пунктов формируются один раз в десять лет на основании итогов переписей населения. Изменения в административно-территориальное устройство региона вносятся исключительно на основе законодательных актов субъекта Российской Федерации. В 2025 году решений, связанных с образованием новых либо упразднением существующих малонаселенных хуторов, в Краснодарском крае не принималось.

Ранее сообщалось, что численность населения Краснодарского края на начало 2025 года достигла 5,84 млн человек. Крупнейшим муниципалитетом региона остается Краснодар с населением 1,26 млн жителей, далее следуют Новороссийск, Анапа и Армавир. Среди районов края наибольшая численность населения зафиксирована в Динском, Ейском, Крымском, Темрюкском, Славянском, Северском и Туапсинском районах.

Мария Удовик