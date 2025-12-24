В Армавире осудили водителя, сбившего подростков на переходе

Армавирский городской суд вынес приговор Николаю Ключко, признанному виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ за наезд на подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По материалам дела, 8 сентября 2025 года Ключко, находясь под воздействием наркотического вещества, управлял автомобилем «Лада Гранта» со скоростью около 120 км/ч по ул. Мира в Армавире. На пешеходном переходе он не уступил дорогу троим подросткам: двое мальчиков 2012 года рождения погибли на месте, третий 2010 года рождения получил тяжелые травмы.

В ходе суда обвиняемый признал вину. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с Ключко взыскана компенсация морального вреда потерпевшим в сумме 15 млн руб.

Вячеслав Рыжков