ФСБ: в Тюменской области нейтрализован готовивший теракт на нефтепроводе

Сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода в Тюменской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным спецслужбы, теракт готовил 48-летний гражданин России, участник запрещенной в РФ украинской террористической организации.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, уроженец Украины с помощью самодельного взрывного устройства готовился подорвать диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». Задание и инструкцию по сборке устройства он получил от украинских специальных служб, отметили в спецслужбе. При задержании с поличным, как отметили в ЦОС, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

По версии следствия, злоумышленник общался с куратором из украинской террористической организации через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ и запрещена). По заданию куратора мужчина собирал информацию об обстановке вокруг нефтегазовых объектов в регионах РФ.

Управление Следственного комитета по Тюменской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Следствие проводит обыски по месту жительства фигуранта дела. Изъяты огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны, сообщили в СКР.