Ботокс подтянул спрос

В России рекордно выросли продажи ботулинических токсинов — в полтора раза. Все из-за существенного подорожания альтернатив, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. С января по октябрь 2025-го ритейлеры заработали на препаратах больше 13 млрд руб., подсчитали в аналитической компании RNC Pharma. В деньгах это почти на 50% больше по сравнению с тем же периодом 2024-го, в штуках — на 40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ботокс используют не только в косметологии, но и в неврологии. И объемы продаж будут только расти, полагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: «Речь идет о розничном рынке. Расширяется именно объем применения этих продуктов в различных косметологических процедурах. Причем там наблюдается достаточно много тенденций. Растет общее количество клиентов и применение препаратов по альтернативным показаниям, связанным с лечением различных неврологических заболеваний. Достаточно высоким спросом пользуются практически все крупнейшие препараты ботулотоксинов, прежде всего речь идет о французском препарате "Диспорт".

Растут продажи отечественных препаратов. На рынке присутствует и доля серой продукции. Она привлекает низким по сравнению с альтернативными препаратами ценником. Но использование этих продуктов сопряжено с колоссальными рисками. Будем ли мы наблюдать похожий тренд в следующем году? Темпы роста продемонстрируют высокую динамику. Говорить о том, что пойдет какое-то сокращение, пока преждевременно, хотя понятно, что этот рост не будет бесконечным. Пока идет процесс насыщения, так что в 2026-м рост окажется не настолько значимым».

Больше всего ботулотоксинов продают в специализированных точках, на этот торговый канал приходится свыше 40% сделок. В основном там закупаются косметологи частной практики, говорится в исследовании компании RNC Pharma. Из-за желания сэкономить многие клиенты обращаются именно к таким врачам, считает исполнительный директор клиники BRAVA Василина Миронова. Но, по ее словам, зачастую эти специалисты работают полулегально, например, используют незарегистрированные в России препараты: «Исходя из практики, я бы сказала, что женщины во многом стали отказываться от других процедур, они стали экономить.

Сейчас они останавливаются на ботоксе. Это не связано с маркетинговыми ходами и так далее. Процедура уже более 20 лет на рынке. Про нее все знают. Филлеры и различные, коллагеностимуляции — более дорогостоящие процедуры, они требуют больше курсов и затрат. А спрос на ботокс всегда остается, он стабильный, у него цена примерно всегда фиксированная, и эта процедура проводится раз в полгода. Женщине легче продумать свой бюджет. Поэтому я бы это связала исключительно с экономической ситуацией.

У косметологов частной практики услуги дешевле. Зачастую они используют препараты, которые не зарегистрированы на рынке Российской Федерации, потому что их никто не проверит. А пациенты, которые хотят сэкономить, пойдут к ним. Почему конкретно у них вырос спрос? Например, в Санкт-Петербурге 30-40% салонов красоты просто закрылось, а мастера и специалисты остаются, им же тоже надо как-то деньги зарабатывать, они начинают работать сами на себя. Если примерно по цифрам, в среднем ботокс в клиниках будет стоить около 15 тыс. руб. У врача частной практики процедура обойдется в 8-9 тыс. руб.».

В 2026 году объем рынка инъекционной косметологии может вырасти вплоть до 20%, пишет “Ъ” со ссылкой на аналитиков компании «Право на здоровье». При этом, по их данным, около половины подобных процедур сейчас проводятся полулегально.

Никита Путятин