Воронежцы в 2025 году отдали мошенникам 1,2 млрд рублей

За текущий год более 2 тыс. жителей Воронежа стали жертвами аферистов, общий ущерб превысил 1,2 млрд руб. Количество таких преступлений снизилось на 15%. Об этом сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на начальника отдела уголовного розыска УМВД подполковника полиции Андрея Мещерякова.

Доля похищенных кредитных средств составила около 20% от общего ущерба, тогда как годом ранее этот показатель достигал 60%. Недвижимого имущества из-за мошенников в 2025 году лишились четверо воронежцев против 20 пострадавших год назад. Совместная работа полиции, Росреестра, агентств недвижимости и банков позволила предотвратить на стадии телефонных звонков более 80 эпизодов мошенничества на сумму около 50 млн руб., включая три незаконных сделки с недвижимостью.

Для защиты от онлайн-афер с 1 марта 2025 года жители могут установить самозапрет на оформление кредитов в дистанционном формате через МФЦ или портал госуслуг — так поступили уже более 3 тыс. жителей Воронежской области.

В начале декабря Ленинский районный суд Воронежа отказал в иске о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры на улице Революции 1905 года. Истец утверждал, что стал жертвой мошенников по «схеме Долиной».

Ульяна Ларионова