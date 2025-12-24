Губернатор Ставрополья предложил включить борьбу с опустыниванием в нацпроект

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель комиссии Госсовета РФ по сельскому хозяйству, предложил ввести меры по борьбе с опустыниванием в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это заявление прозвучало 18 декабря 2025 года на заседании комиссии Госсовета. Проект стартовал в 2025 году и ставит цель поднять технологическую независимость АПК до 66,7% к 2030 году.

Опустынивание поразило более 120 млн га земель в России, из них 84 млн га — сельхозугодья в ключевых аграрных регионах. Площадь деградирующих почв ежегодно растет на 400–500 тыс. га. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин отметил, что процесс затрагивает 28 субъектов РФ, а общая площадь пораженных земель превышает 80 млн га.

Владимир Владимиров подчеркнул, что южные регионы, включая Ставрополье, особенно уязвимы. Засухи последних лет усилили эрозию, аридзацию и пыльные бури. В самом Ставропольском крае за десять лет площадь опустыненных угодий выросла на 20 тыс. га и достигла 90 тыс. га из-за водной и ветровой эрозии, засоления и дефляции.

Власти рассчитывают вернуть в оборот пятую часть деградировавших земель — около 20% от пораженных площадей. Это повысит урожайность на 18–41%. Губернатор отметил, что механизмы уже работают: восстановление лесополос, агролесомелиорация, мелиорация, защита почв от выдувания и внедрение устойчивых агротехнологий.

Включение в нацпроект придаст борьбе высокий статус и обеспечит финансирование. Региональные власти координируют усилия с наукой и бизнесом. Ставрополье уже наращивает бюджет на эти меры, чтобы вернуть 18 тыс. га угодий.

Нацпроект охватывает пять направлений: от агропарков до производства ферментов и ветпрепаратов. По итогам 2023 года технологическая независимость АПК составляла 45,8%, на 2025 год планируют 47,6%. Правительство утвердило план достижения целей в январе 2025 года.

Станислав Маслаков