В Анапе введут новую выплату для будущих педагогов
Депутаты анапского парламента утвердили новую меру социальной поддержки для будущих учителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В рамках меры поддержки студентам очной формы обучения по направлению «Образование и педагогические науки» начнут выплачивать 5 тыс. руб. ежемесячно. На дополнительную выплату смогут рассчитывать студенты, заключившие договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями Анапы.
После завершения учебы студенту будет необходимо отработать не менее трех лет по профилю в муниципальной организации. Это требование является обязательным при назначении выплаты.
«Эта мера позволит увеличить количество молодых специалистов, планирующих трудоустройство в образовательных организациях Анапы»,— заявили в пресс-службе мэрии курорта.