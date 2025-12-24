В Анапе введут новую выплату для будущих педагогов

Депутаты анапского парламента утвердили новую меру социальной поддержки для будущих учителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках меры поддержки студентам очной формы обучения по направлению «Образование и педагогические науки» начнут выплачивать 5 тыс. руб. ежемесячно. На дополнительную выплату смогут рассчитывать студенты, заключившие договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями Анапы.

После завершения учебы студенту будет необходимо отработать не менее трех лет по профилю в муниципальной организации. Это требование является обязательным при назначении выплаты.

«Эта мера позволит увеличить количество молодых специалистов, планирующих трудоустройство в образовательных организациях Анапы»,— заявили в пресс-службе мэрии курорта.

София Моисеенко