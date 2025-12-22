Живущие в домах с лифтами тамбовчане будут платить за капремонт больше других

Правительство Тамбовской области утвердило минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах (МКД) на 2026 год. В домах без лифтов он составит 13,55 руб. за один кв. м. В зданиях с лифтами сумма будет выше — из расчета 17,12 руб. за «квадрат». Соответствующее постановление опубликовано на портале органов власти региона.

Таким образом, расчетная величина минимального взноса в МКД без лифтов вырастет на 12% (1,24 руб.), а в домах с лифтами — примерно на 28% (4,81 руб.). В пояснительной записке говорится, что необходимость применения повышенного размера взносов обусловлена высокой стоимостью работ по замене подъемников. Отмечается необходимость приведения до 15 февраля 2030 года всех лифтов в многоквартирных домах в соответствие с требованиями техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». По состоянию на 1 октября 2025-го насчитывался 381 требующий обновления объект. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на эти работы требуется 1,3 млрд руб.

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России, также был рассчитан экономически обоснованный (необходимый) размер взноса за капремонт в Тамбовской области. Он составил 47,83 руб. за кв. м. В пояснительной записке к законопроекту указано, что утверждение взноса в подобном размере, который почти вчетверо превышает действующий тариф, «вызовет резкий рост неплатежей и социальную напряженность».

