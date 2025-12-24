Экс-главу Адвокатской палаты Удмуртии Талантова лишили статуса адвоката

Региональное управление Минюста России лишило статуса адвоката бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, который являлся защитником бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Также его лишили полномочий члена Совета палаты, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, Дмитрий Талантов разместил пять постов в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ и запрещена), где неоднозначно оценивал события в зоне СВО. Во время следствия он настаивал, что не писал ничего негативного в отношении российской армии, а лишь цитировал выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН.

Завьяловский райсуд 28 ноября 2024 года вынес Талантову приговор — 7 лет лишения свободы, признав его виновным в распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК) и в возбуждении ненависти и вражды к поддерживающим спецоперацию. Гособвинение запрашивало для Талантова 12 лет лишения свободы.

31 августа 2025 года Верховный суд Удмуртии сократил осужденному срок на два месяца — до 6 лет и 10 месяцев лишения свободы. Его действия были переквалифицированы с двух эпизодов на единое продолжаемое преступление, а осуждение за распространение ложных сведений о ВС РФ было признано законным.

