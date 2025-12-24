Правительство расширило перечень жизненно необходимых лекарств

Правительство России расширило перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на восемь наименований. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Обновленный перечень пополнили препаратами капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим, гофликицепт. Их применяют при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, злокачественных образований.

Государство регулирует цены на лекарства из перечня ЖНВЛП. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

На данный момент перечень ЖНВЛП включает 827 наименований препаратов. Из них 666 (80,5%) производят в России. Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании правительства РФ заявил, что в ближайшие пять лет доля препаратов российского производства в перечне должна вырасти до 90%. На это нацелены профильный национальный проект и стратегия развития здравоохранения до 2030 года, сообщил премьер-министр.