Александр Овечкин, совсем недавно, казалось, набравший шикарный тонус, попал в редкий по меркам его карьеры снайперский кризис. Серия матчей чемпионата НХЛ, в которых ему не удалось ни разу поразить чужие ворота, растянулась уже на девять игр. А персональные неудачи Овечкина соседствуют с неудачами команды великого российского форварда: из последних семи встреч «Вашингтон Кэпиталс» выиграл лишь одну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин в матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: Scott Taetsch / Getty Images Александр Овечкин в матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: Scott Taetsch / Getty Images

Регулярный чемпионат НХЛ ушел на короткие, до субботы, рождественские каникулы мощным аккордом из чертовой дюжины матчей, состоявшихся 23 декабря. И тот, в котором «Вашингтон Кэпиталс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс», выделялся среди них результативностью (соперники забросили десять шайб на двоих), а также забористым и веселым сюжетом. После двух периодов вашингтонцы вели со счетом 3:2, но в заключительном умудрились пропустить пять шайб, ничем на них не ответив, и проиграли — 3:7.

Для «Вашингтона» эта осечка означала продолжение если не чернющей, как ночь, то точно довольно темной полосы.

На стыке осени и зимы он был очень неплох, но потом что-то с ним случилось: поражение от «Рейнджерс» стало шестым в семи сыгранных матчах. А к очкам в Восточной конференции, в которой выступает клуб, нынче принято относиться трепетно по понятной причине. В этом сезоне в ней какая-то исключительная плотность. Занимающую верхнюю строчку «Каролина Харрикейнс» от находящегося на нижней, 16-й, «Колумбус Блю Джекетс» отделяет 13 баллов. И это когда позади уже без малого половина дистанции регулярного первенства. «Вашингтон» до своей череды срывов был в авангарде, к Рождеству опустился в серединку, но до подвала-то совсем недалеко. А в play-off от конференции выходят восемь клубов.

В этот коллективный сюжет оказался встроен и сюжет персональный. Ну невозможно было пройти мимо того факта, что матч с «Рейнджерс» для Александра Овечкина девятый подряд, в котором он не смог поразить чужие ворота.

11 декабря был дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс», казалось, подчеркнувший прекрасный тонус набравшей ход 40-летней легенды (в тот момент его 14 голов позволяли располагаться рядышком с лидерами снайперской гонки первенства), а дальше — ничего, хотя в этих девяти встречах два с половиной десятка бросков Овечкина пришлись в створ чужих ворот, а игрового времени ему выделялось вполне достаточно. Оно было ниже 17 минут лишь в игре с «Миннесота Уайлд», в которой у «Вашингтона» впереди вообще ничего не получалось: проиграл — 0:5.

По меркам практически любого другого форварда, хоть рядового, хоть известного, серия не то чтобы кошмарная. Но по личным меркам игрока, который весной стал официально королем среди хоккейных снайперов всех времен,— событие довольно редкое. Таких же по продолжительности, из девяти матчей, было в долгой карьере российского нападающего три, а серий длиннее — всего-то две. Первая, десятиматчевая, завершилась в марте 2017 года, вторая является свежей, потому что датируется концом 2023-го, а растянулась аж на 14 игр.

То есть до антирекорда Овечкину все-таки пока далеко, хотя то, что с ним происходило в декабре, вызывало соблазн размышлять о кризисе.

Иногда игра совсем не клеилась, компенсировать атакующие неудачи силовой борьбой не выходило, а тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, видя мучения своей ударной тройки, переводил вожака от партнеров поматерее — Дилана Строума и Антони Бовилье — к молодежи, Коннору Макмайклу и Ивану Мирошниченко. Но выходило тоже так себе.

Впрочем, рассказывая об этой серии Александра Овечкина, полезно и забавно вспоминать о том, что было во время предыдущей. А два года назад уважаемые аналитики требовали признать, что череда матчей, в которых Овечкин не забрасывает шайбы,— это уже не кризис, а полноценный закат карьеры. Возраст — не ветеранский, а без оговорок — критический, а до Уэйна Гретцки, еще лучшего среди снайперов в истории НХЛ, семь с лишним десятков голов. И на что тут рассчитывать?

Алексей Доспехов