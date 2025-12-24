На новогодние праздники в Северной Осетии ввели ограничение на использование пиротехники. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Согласно документу использовать петарды и фейерверки запрещается в помещениях без систем пожаротушения, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов и вблизи линий высоковольтной электропередачи, на крышах, балконах, лоджиях, а также во время проведения массовых мероприятий, во дворах многоквартирных домов, школ, больниц, детских садов, около припаркованных автомобилей, рядом с объектами транспорта и транспортной инфраструктуры.

Запуск пиротехники запрещен и на территориях объектов культурного наследия, возле памятников, культовых сооружений и в национальных парках, в местах скопления людей с детьми.

Отмечается, что данная мера необходима для обеспечение пожарной безопасности и общественного правопорядка, а также пресечение террористических актов при проведении новогодних и рождественских мероприятий.

Наталья Белоштейн