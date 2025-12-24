Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: разговор Путина с Трампом пока не планируется

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не планируется пока, нет»,— ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Последний раз президенты России и США разговаривали по телефону 16 октября. Кремль сообщал, что Владимир Путин хотел поздравить Дональда Трампа с прекращением огня в секторе Газа. СМИ писали, что обсуждались и условия России для разрешения российско-украинского конфликта.

Лусине Баласян

Новости компаний Все